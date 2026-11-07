Yeni Delhi, Diwali öncesi 483 AQI ile dünyanın havası en kirli şehri oldu

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Diwali ışık festivali öncesinde dünyanın havası en kirli şehri oldu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yarın gerçekleştirilecek Diwali ışık festivali, hava kirliliğinin artmasına yol açtı. Yeni Delhi, hava kalitesi indeksinin (AQI) 483 olarak ölçülmesiyle bugün "dünyanın havası en kirli şehirler" listesinde ilk sıraya yükseldi. Hava kalitesinin düşmesiyle kentte sisli hava hakim oldu. Delhi ve çevresindeki okullarda bugün uzaktan eğitime geçildi.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

Soğuk ve ağır havanın araç emisyonlarını, inşaat tozunu ve tarım atıklarının yakılmasından kaynaklanan dumanı hapsetmesi nedeniyle ülkedeki kirlilik, kış mevsiminin başlangıcından itibaren Hindistan'ın birçok bölgesinde sorun haline geldi.

Diwali de hava halitesini düşürüyor

Diwali ışık festivali kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan'da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, yerel hükümetler Diwali festivali sırasında ve kış aylarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı alıyor. Yasağın ihlal edilmesine karşı hapis cezası bulunmasına rağmen çok sayıda Hindu, havai fişek gösterisi yapmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı