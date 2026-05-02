Bolu'da bir vatandaş, yanına yaklaşan tilkiyi elleriyle besledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdal Koçyiğit isimli vatandaş, Gölköy Barajı kenarına gittiği sırada karşısına çıkan tilkiyle ilginç anlar yaşadı. Yanında bulunan keki çıkaran Koçyiğit, tilkiyi elleriyle besledi. Tilkinin ürkek davranmadan yiyecek aldığı görüldü. O anlar ise Koçyiğit'in yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BOLU

