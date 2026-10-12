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Van Gölü kıyısında dalgalar köpük oluşturdu, uzman 'göl kendi sabununu üretiyor' dedi

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Van Gölü kıyısında dalgalar köpük oluşturdu, uzman 'göl kendi sabununu üretiyor' dedi
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Van Gölü'nde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar kıyıya vurdu ve köpükler oluştu. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, yüksek soda (pH ~9.8), doğal organik birleşikler ve sert rüzgarın gölün kendi sabununu üretmesine yol açtığını belirtti.

Van Gölü'nde etkili olan dalgalarla birlikte kıyıda oluşan köpükler, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Türkiye'nin 3 bin712 kilometrekarelik yüzey alanı ile en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyısında rüzgarın etkisiyle hareketlenen su, zaman zaman yükselen dalgalarla sahile vurdu. Dalgaların kıyıya ulaşmasıyla birlikte su yüzeyinde ve kıyı şeridinde oluşan köpükler dikkat çekti. Köpüklerin dalgalarla birlikte hareket ederek kıyı boyunca yayılması, göl manzarasına farklı bir görüntü kattı. Ortaya çıkan ilginç görüntü, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Van Gölü'nün mavi sularında dalgaların oluşturduğu köpükler, fotoğraf tutkunları için de renkli görüntüler oluşturdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dalgalar kabardıkça Van Gölü kıyıları neden böyle köpürür? Van Gölü'nün eşsiz hidrokimyası. Yüksek orandaki soda (pH ~9.8), göldeki doğal organik birleşikler ve sert rüzgar bir araya geldiğinde göl kendi sabununu üretiyor. Kıyıda köpük köpük bu eşsiz manzara oluşuyor. Dünyanın en özel ekosistemlerinden biri. Kendi dengesi, kendi kuralları olan bambaşka bir göl" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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