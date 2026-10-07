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Van Gevaş'ta yılkı atları Van Gölü kıyısındaki tepelerde görüntülendi

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Van Gevaş'ta yılkı atları Van Gölü kıyısındaki tepelerde görüntülendi
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Van'ın Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi kırsalında serbestçe yaşayan yılkı atları görüntülendi. Yüksek rakımda ve Van Gölü kıyısına yakın tepelerde sürü halinde dolaşan atlar, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların kaydettiği görüntülerde Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşti.

Van'ın Gevaş ilçe kırsalında özgürce dolaşan yılkı atları görüntülendi.

Van'ın eşsiz doğasına sahip Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi kırsalı serbestçe yaşamlarını sürdüren yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. Yüksek rakımda ve Van Gölü kıyısına yakın tepelerde sürü halinde dolaşan atlar, eşsiz manzarayla bütünleşti. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, yılkı atlarının Van Gölü'nün maviliğinin birleştiği noktada özgürce dolaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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