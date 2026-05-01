Van'da tarih ve dolunay manzarası mest etti

Van'da gökyüzünde yükselen dolunay kentin tarihi dokusuyla bütünleşerek görsel şölen sundu.

Doğu'nun incisi Van, bu gece Van Kalesi eşliğinde muhteşem bir dolunay manzarasına ev ev sahipliği yaptı. Binlerce yıllık kadim tarihiyle Urartu Krallığı'nın başkenti olan kentte, dolunayın doğuşu izleyenleri mest etti. Erek Dağı, tarihi Hüsrev Paşa Camii ve 'Van Kalesi üzerinde yükselen dolunay, tarihi surları gümüş rengi bir ışıkla yıkadı. Kalenin zirvesinde bulunan tarihi kalıntılar, dolunayın ışığıyla birleşince ortaya

çıkan silüet, fotoğraf tutkunları için unutulmaz kareler oluşturdu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı