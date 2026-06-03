Özalp ilçesinde kızıl akbaba sürüsü görüldü

Van'ın Özalp ilçesinde telef olan bir büyükbaş hayvanın leşine gelen kızıl akbaba sürüsü, mahalle sakinlerinde şaşkınlık ve heyecan uyandırdı.

Sabah saatlerinde merada telef olan büyükbaş hayvanın etrafında çok sayıda dev kuşun toplandığını gören mahalle sakinleri, duruma yakından bakınca gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Doğanın en önemli temizlikçileri olarak bilinen ve kanat açıklıklarıyla dikkat çeken onlarca kızıl akbaba, telef olan hayvanın başında adeta görsel bir şölen oluşturdu. Daha önce bölgede tek tük akbaba gördüklerini ancak ilk kez bu kadar kalabalık bir sürüyü bir arada fotoğrafladıklarını belirten mahalle sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mahalle halkı, "Bugüne kadar köyümüzün çevresinde bu türden büyük bir akbaba sürüsünü bir arada hiç görmemiştik. Sabah saatlerinde telef olan hayvanın başına üşüştüklerini fark ettik. Hem ürkütücü hem de çok büyüleyici bir manzaraydı. Doğanın dengesi açısından çok önemli canlılar olduğunu biliyoruz, bu anlara tanıklık etmek bizler için farklı bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Nadir görülen bu yaban hayatı hareketliliği, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla da kayda alındı. Telef olan hayvanı kısa sürede tüketen kızıl akbaba sürüsü, daha sonra gökyüzünde süzülerek gözlerden kayboldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı