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Van'da Basra Körfezi'nden gelen toz bulutları görüş mesafesini düşürdü

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Van'da Basra Körfezi'nden gelen toz bulutları görüş mesafesini düşürdü
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Basra Körfezi üzerinden gelen toz bulutları Van ve çevresinde etkili olurken kent genelinde gökyüzünü toz tabakası kapladı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken günlük yaşam ve ulaşım da olumsuz etkileniyor.

Van'da etkili olan toz taşınımı, kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine ve gökyüzünün puslu bir görünüme bürünmesine neden oldu. Havadaki toz tabakası, kentte zaman zaman görüş mesafesini olumsuz etkilerken ortaya farklı görüntüler çıktı.

Van ve çevresinde etkili olan toz taşınımı, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Basra Körfezi üzerinden gelen toz bulutları nedeniyle şehir merkezinde ve çevre ilçelerde gökyüzünü toz tabakası kapladı. Toz taşınımının etkisiyle gökyüzünde oluşan puslu görünüm, kent sakinlerinin de dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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