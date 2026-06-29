Haberler

Uzungöl ve çevresindeki derelere 15 bin kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı

Uzungöl ve çevresindeki derelere 15 bin kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Uzungöl çevresindeki derelere 15 bin yavru kırmızı benekli alabalık saldı. Çalışma, biyolojik çeşitliliği korumak ve su ekosistemini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzungöl çevresindeki farklı derelere yaklaşık 15 bin adet yavru kırmızı benekli alabalık bırakıldı.

Etkinliğe Trabzon Sürmene Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ahmet Celal Kaba, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Abdullah Özen ve gönüllü vatandaşlar katıldı. İlk etapta yaklaşık 5 bin yavru alabalık doğal yaşam alanı olan derelere salınırken, kalan balıklar da belirlenen diğer noktalara bırakıldı.

Doğaya bırakılan yavru kırmızı benekli alabalıklar, Altındere Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait üretim tesisinde yetiştiriliyor. Bölgedeki dere ve akarsuların yavru alabalık ihtiyacı her yıl düzenli olarak bu tesisten karşılanarak doğal balık popülasyonunun desteklenmesi hedefleniyor.

Kırmızı benekli alabalık, temiz ve yüksek oksijenli suların en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle yapılan balıklandırma çalışmaları, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, su ekosistemlerinin güçlendirilmesine ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor.

Gerçekleştirilen çalışma, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların iş birliğiyle doğa koruma konusunda örnek bir organizasyon olarak takdir topladı. Uzungöl'ün doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik bu tür çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Artık kesin gibi! Özgür Özel ve 60 vekil o partiye geçiyor

Artık kesin gibi! Özgür Özel ve 60 vekil o partiye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı

Federasyon Başkanı, Dünya Kupası'na veda sonrası istifa etti
'TikTok'ta beğeni' tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Lise öğrencisi, akılalmaz sebeple canından oluyordu
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası

Postacı kılığıyla gelip öldürdü! Cinayetin ardından intikam çıktı
Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı

Kriz Rusya'yı sardı! Saatlerce bekledikten sonra birbirlerine girdiler
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı