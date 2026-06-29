Uzungöl ve çevresindeki derelere 15 bin kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzungöl çevresindeki farklı derelere yaklaşık 15 bin adet yavru kırmızı benekli alabalık bırakıldı.

Etkinliğe Trabzon Sürmene Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ahmet Celal Kaba, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Abdullah Özen ve gönüllü vatandaşlar katıldı. İlk etapta yaklaşık 5 bin yavru alabalık doğal yaşam alanı olan derelere salınırken, kalan balıklar da belirlenen diğer noktalara bırakıldı.

Doğaya bırakılan yavru kırmızı benekli alabalıklar, Altındere Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait üretim tesisinde yetiştiriliyor. Bölgedeki dere ve akarsuların yavru alabalık ihtiyacı her yıl düzenli olarak bu tesisten karşılanarak doğal balık popülasyonunun desteklenmesi hedefleniyor.

Kırmızı benekli alabalık, temiz ve yüksek oksijenli suların en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle yapılan balıklandırma çalışmaları, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, su ekosistemlerinin güçlendirilmesine ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor.

Gerçekleştirilen çalışma, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların iş birliğiyle doğa koruma konusunda örnek bir organizasyon olarak takdir topladı. Uzungöl'ün doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik bu tür çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı