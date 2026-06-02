Erzurum'da dağ keçileri ana yola indi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaban hayatı, bu kez kara yolunda görüntülendi.

İlçe sınırlarından geçen Erzurum-Artvin kara yoluna inen dağ keçileri, sürücülere şaşkınlık yaşattı. Yoldan geçen vatandaşlar, araçlarını durdurarak o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Doğal yaşamın nadir misafirleri dağ keçileri, yol kenarındaki yeşil alanda bir süre otladı. İnsanlara aldırış etmeden sakin tavırlarıyla dikkat çeken hayvanlar, bir süre sonra gözden kaybolarak yeniden dağlık alana yöneldi.

Uzmanlar, özellikle ilkbahar aylarında yiyecek arayışı ve habitat hareketliliği nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine ve yollara daha sık indiğini belirterek, sürücülerin bu tür durumlarda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. - ERZURUM

