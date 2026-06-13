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Munzur Nehri'ni geçmeye çalışan ayının mücadelesi kamerada

Munzur Nehri'ni geçmeye çalışan ayının mücadelesi kamerada
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Tunceli'de bir ayının debisi yüksek Munzur Nehri'ni geçmek için verdiği mücadele cep telefonuyla kaydedildi. Ayı, akıntıya karşı dikkatli hareketlerle karşı kıyıya ulaşmayı başardı.

Tunceli'de bir ayının Munzur Nehri'ni geçerek karşı kıyıya ulaşma çabası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Munzur Vadisi'nde meydana geldi. Doğal yaşam alanında görüntülenen ayı, debisi yüksek Munzur suyunu geçmek için yoğun çaba harcadı. Akıntıya karşı dikkatli hareket eden ayı, bir süre mücadele ettikten sonra karşı kıyıya ulaşmayı başardı.

Ayının suyu geçmeye çalıştığı anlar bölgede bulunan Barış Coşkun tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ayının akıntıya karşı verdiği mücadele ve temkinli hareketleri dikkat çekti.

Doğal yaşamın zenginliğiyle bilinen Tunceli'de kaydedilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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