Pülümür'de ayının dron merakı kamerada

Tunceli'de bir ayının meraklı gözlerle dronu izlediği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Pülümür ilçesinde dağlık alanda dolaşan bir ayı, dron kamerasına yansıdı. Doğal yaşam alanında görüntülenen ayı, dronun çıkardığı sesi duyunca aniden durarak başını yukarı kaldırdı. Gökyüzündeki dronu uzun süre dikkatle izleyen ayı, çevresini kontrol ettikten sonra temkinli davranarak hızla bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, doğa fotoğrafçısı Barış Coşkun tarafından saniye saniye dron kamerası ile kaydedildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı