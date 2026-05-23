Ayağını burkan şahsı jandarma sırtında taşıdı

Tunceli'de yürüyüş yaparken ayağını burkup mahsur kalan vatandaş, jandarma personeli tarafından sırtında taşınarak ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Gözen Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş dengesini kaybederek sağ ayak bileğini burktu. Yürüyemeyen vatandaşın yardım çağrısı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözen Köyü'ne ulaşan ekipler, dere yatağında bulunan vatandaşa ulaşabilmek için yaklaşık 2 kilometrelik zorlu parkuru yaya olarak geçti.

Ayağından yaralandığı belirlenen vatandaş, jandarma personelinin desteğiyle bulunduğu bölgeden çıkarılarak köy içerisinde hazır bekletilen ambulansa ulaştırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, tedavi edilmek üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde vatandaşın kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırıldığını bildirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
