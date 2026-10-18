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Tunceli Çemişgezek'te domuz sürüsü dronla kaydedildi, çiftçiler endişeli

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Tunceli Çemişgezek'te domuz sürüsü dronla kaydedildi, çiftçiler endişeli
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde domuz sürüsü dronla görüntülendi. Tarımsal üretim yapan çiftçiler, domuzların ekili alanlara ve bahçelere zarar verme ihtimalinden endişe duyuyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dron kamerasıyla görüntülenen domuz sürüsü, tarım üreticilerinde endişeye neden oldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde domuz sürüsü, dron ile görüntülendi. Köyde bir vatandaş tarafından dronla kaydedilen görüntülerde, yaban domuzlarının bölgedeki hareketliliği gözler önüne serildi. Bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler ise domuz sürülerinin ekili alanlara ve bahçelere zarar verme ihtimalinden endişe duyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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