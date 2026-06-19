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Yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı

Yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir binanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, iki arkadaşın yardımıyla kurtarıldı. Plastik boru kesilerek çıkarılan kedi, veterinerde tedavi altına alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir binanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, iki arkadaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçede yaşayan Abdullah Zehiroğlu, sabah saatlerinde markete girmek üzereyken bir binanın yağmur suyu tahliye borusundan gelen sesi fark etti. Boruyu kontrol eden Zehiroğlu, yavru bir kedinin içeride sıkıştığını gördü.

Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Zehiroğlu, arkadaşı Enes Kasap'tan yardım istedi. Olay yerine gelen Kasap ile birlikte boruyu yerinden söken iki arkadaş, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Boruyu dikkatlice bulunduğu yerden çıkaran Zehiroğlu ve Kasap, yankeski yardımıyla plastik boruyu keserek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık kontrolü için veterinere götürülen yavru kedinin tedavisine başlanırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarma anları, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Abdullah Zehiroğlu, kurtardıklarını kedinin durumunun iyi olduğunu belirterek "Markete giderken gözüme siyah bir şey takıldı. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Yanına yaklaştığımda bir kedinin olduğunu ve nefes aldığını fark ettim. Hemen arkadaşımı arayıp onu kurtarmamız gerektiğini söyledim. Sonrasında kediyi kurtardık. İşe geç kalmıştım. Patronuma durumu izah ettiğimde anlayışla karşıladı. Enes Kasap isimli arkadaşıma da teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü o hak ediyor. Kediyi kurtardıktan sonra veterinere gittik. Orada tedavisi yapıldı. Şuanda durumu iyi" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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