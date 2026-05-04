Tokat'ta evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD botları ile kurtarıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde sağanak yağış sonrası sular altında kalan bölgede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi.

İlçeye bağlı Cihet köyünde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından bazı evleri su basarken, bölgede mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, su seviyesinin yükseldiği mahallelerde botlarla tahliye çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, evlerinde mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere ulaştırırken, bölgede su tahliye ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı