Eskişehir'de Tır Şeklinde Çöp Konteyneri İlgi Çekiyor

Eskişehir'de üzerinde yer alan tır figürlü çöp konteyneri mahalle sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Şehit Serdar Bahar Sokak üzerine konumlandırılan ve dış cephesi yeşil renkli bir tır kabini şeklinde boyanan konteyner, bölgedeki diğer çöp kutularından farklı görünümüyle öne çıkıyor. Üzerinde far, ızgara ve plaka gibi detayların yer aldığı konteyner, çevreden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Vatandaşlar, bu tür görsel çalışmaların sokak estetiği açısından olumlu bir görüntü oluşturduğunu ve çevre temizliğine dikkat çektiğini ifade ediyor. - ESKİŞEHİR

