Eskişehir'de Tır Şeklinde Çöp Konteyneri İlgi Çekiyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tır kabini şeklinde boyanmış ve far, ızgara, plaka gibi detaylarla süslenmiş bir çöp konteyneri mahalle sakinlerinin ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu yaratıcı tasarım, sokak estetiğini iyileştirirken çevre temizliğine dikkat çekiyor.

Eskişehir'de üzerinde yer alan tır figürlü çöp konteyneri mahalle sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Şehit Serdar Bahar Sokak üzerine konumlandırılan ve dış cephesi yeşil renkli bir tır kabini şeklinde boyanan konteyner, bölgedeki diğer çöp kutularından farklı görünümüyle öne çıkıyor. Üzerinde far, ızgara ve plaka gibi detayların yer aldığı konteyner, çevreden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Vatandaşlar, bu tür görsel çalışmaların sokak estetiği açısından olumlu bir görüntü oluşturduğunu ve çevre temizliğine dikkat çektiğini ifade ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
