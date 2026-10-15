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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline İHA-1 ticari pilot eğitimi verildi

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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline İHA-1 ticari pilot eğitimi verildi
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Trakya Kalkınma Ajansı destekli program kapsamında Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi düzenlendi. Eğitimle tarımsal üretimde dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve İHA kullanımına yönelik bilgi ve beceri geliştirilmesi hedeflendi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen program kapsamında, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansının 2025 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02 kapsamında gerçekleştirilen "Tarımda Dijital Çağ İçin İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi" tamamlandı.

Eğitim programıyla Tekirdağ'da tarımsal üretimde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması, insansız hava araçlarının tarımsal faaliyetlerdeki kullanımına yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflendi.

Modern tarım uygulamalarına katkı sağlayacak

Tarımsal üretimde teknolojik imkanlardan daha etkin yararlanılmasına katkı sunması amaçlanan eğitimle, insansız hava araçlarının tarım alanındaki kullanımına ilişkin teknik bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Programın, tarımsal faaliyetlerde dijital teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırarak modern tarım uygulamalarının gelişimine ve sektörde dijital dönüşüm sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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