Haberler

Tekirdağ'da yunuslar kıyıya yakın görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Alkaya Sahili'nde yunuslar kıyıya yakın bölgede yüzerken cep telefonlarıyla görüntülendi. Vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Alkaya Sahili açıklarında ortaya çıkan yunuslar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Alkaya Sahili'nde vakit geçiren vatandaşlar deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan birkaç yunusun kıyıya yakın bölgede yüzdüğü görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda alırken, yunusların zaman zaman su yüzeyine çıkarak birlikte hareket ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Marmara Denizi'nde belirli dönemlerde görülen yunuslar, Alkaya Sahili'nde bulunan vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle çocuklar ve aileler yunusları ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere kayıt altına aldı.

Kıyıya yakın bölgede bir süre yüzerek ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri olarak değerlendirilen görüntüler, sahilde bulunan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi

Koltuğu kaybeden Özgür Özel ilk büyük adımı bugün atacak
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde