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Tekirdağ'da 157 kiloluk yayın balığı yakalandı

Tekirdağ'da 157 kiloluk yayın balığı yakalandı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde amatör balıkçı Yakup Dişli, Yeniceçiftlik Barajı'nda oltasına takılan 2 metre 57 santimetre boyunda ve 157 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığını yarım saatlik mücadele sonucu kıyıya çıkardı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniceçiftlik Barajında amatör balıkçı Yakup Dişli'nin oltasına tam 2 metre 57 santimetre uzunluğunda ve 157 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı takıldı.

Dev balığı kıyıya çıkarmak için yaklaşık yarım saat mücadele eden Yakup Dişli, yıllardır balık avladığını ancak böylesine büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Büyük heyecan yaşadığını belirten Dişli, "Daha önce de büyük balıklar yakaladık ama hiçbiri bunun kadar değildi. Çok zorlandık, yaklaşık yarım saat uğraştık. Sonunda Allah kısmet etti ve kıyıya çıkarmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Boyu ve ağırlığıyla dikkat çeken dev yayın balığı, bölgede görenleri hayrete düşürdü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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