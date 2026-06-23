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Aydın'da 60 kilo canlı yengeç ele geçirildi

Aydın'da 60 kilo canlı yengeç ele geçirildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan denetimde, menşe belgesiz taşınan 60 kilogram canlı yengeç ele geçirildi, nakil yapanlara para cezası uygulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan denetimde, menşei belgesi olmadan taşınan yaklaşık 60 kilogram canlı yengeç ele geçirilirken, su ürünleri mevzuatına aykırı nakil yapanlara idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlilerince ilçe girişinde gerçekleştirilen denetimde, Özel Ürün Menşe Belgesi bulunmaksızın yem amaçlı su ürünleri nakli yapıldığı tespit edilerek müdahalede bulunuldu. Yapılan kontrollerde yaklaşık 60 kilogram (8 bin adet) canlı yengeç ele geçirilirken, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem yapılan ürünler, doğal yaşam dengesinin korunması amacıyla yeniden suya bırakıldı. Mevzuata aykırı nakil gerçekleştiren kişiler hakkında idari para cezası uygulanırken, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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