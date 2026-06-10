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Dağ keçilerinin kayalıklardaki oyunu kameralara yansıdı

Dağ keçilerinin kayalıklardaki oyunu kameralara yansıdı
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Sivas'ta pikniğe giden üniversite öğrencisi, yol kenarındaki kayalıklarda iki dağ keçisini fark ederek cep telefonuyla görüntüledi. Keçilerin sarp kayalıklardaki oyunları dikkat çekti.

Sivas'ta kayalıklar üzerinde bulunan dağ keçileri cep telefonu kamerasına yansıdı. Pikniğe giden üniversite öğrencisinin fark edip görüntülediği anlarda, keçilerin kayalıklar üzerindeki hareketleri dikkat çekti.

Sivas'ta yaşayan üniversite öğrencisi Durdu Başoğlu, arkadaşlarıyla birlikte Paşabahçe Mesire Alanı'na piknik yapmak için yola çıktı. Yolculuk sırasında yol kenarında bulunan kayalıklar üzerinde bir hareketlilik fark eden Başoğlu, dikkatli baktığında iki dağ keçisini gördü. Araçtan inerek cep telefonuyla kayıt almaya başlayan Başoğlu, dağ keçilerinin kayalıklar üzerindeki oyununu görüntüledi. Adeta sarp kayalıkları doğal yaşam alanına çeviren dağ keçilerinin rahat hareketleri ve birbirleriyle oyun oynadığı anlar dikkat çekti.

"Dağ keçilerini görüntüledim"

Durdu Başoğlu, kayalıklarda dağ keçilerini gördüğünü söyleyerek, "Paşabahçe tarafına aracımla seyir halindeyken kayalıkların orada dağ keçisi olduğunu fark ettim. Onları görünce durup, görüntü almak istedim. Ormanın hayaletlerini görüntüledim. Hayvanların videosunu çekmek hoşuma gidiyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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