Haberler

Sivas şaşırtmadı: Mayıs ayının başında kar yine yüzünü gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan kar yağışı, köyleri beyaza bürüdü.

Sivas'ta mayıs ayının ilk günlerinde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent ve Güzelyurt köyleri başta olmak üzere gece saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Soğuk havanın etkisiyle birlikte mayıs ayının başında kar yağışı köylerde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde uyanan köy sakinleri, güne beyaz örtüyle uyandı. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen kar yağışıyla birlikte bölgede bahar ayında kış manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı. Kartpostallık kar görüntüleri köy muhtarları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"Bu sene Allah'ın izni ve rahmetiyle barajlarımız doldu"

Köyün beyaza büründüğünü dile getiren Ortakent muhtarı Yakup Uslu, "Bugün 2 Mayıs sabahına çok güzel kar manzarasıyla uyandık. Bu sene Allah'ın izni ve rahmetiyle barajlarımız doldu. Bolluk içerisinde bir yıl geçireceğiz inşallah. Memleketimizde çok güzel kareler oluştu. Köyümüz dün yemyeşildi bugün bembeyaz " diye konuştu.

"Kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu"

Baharı beklerken güne kar sürpriziyle uyandıklarını ifade eden Güzelyurt köyü muhtarı Bayram Şirinyurt, "Bugün 2 Mayıs köyümüzde çok güzel bir kar yağışı oldu. Kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mayıs ayında biz baharı beklerken kar sürpriziyle güne uyandık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

