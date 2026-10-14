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Şişli'de sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi, araçlar suda mahsur kaldı

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Şişli'de sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi, araçlar suda mahsur kaldı
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İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, kanalizasyonların taşmasına ve yolların göle dönmesine neden oldu. Şişli Kadırgalar Caddesi'nde kanalizasyonun patlamasıyla araçlar suyun ortasında kaldı.

İstanbul Şişli'de sağanak yağışla birlikte fırtına etkili olurken, kanalizasyonlar taştı, yollar göle döndü.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şişli Kadırgalar Caddesi'nde kanalizasyonun patlamasıyla araçlar suyun ortasında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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