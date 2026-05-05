Şırnak'ta sel suları köprüleri yıktı, ev ve ahırlar sular altında kaldı

Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi ve kuvvetli yağışlarının etkisiyle Habur Çayı'nın debisi yükseldi. Köylerdeki köprüler zarar görürken, dere yataklarına yakın ev ve ahırlar sular altında kaldı. Camilerden uyarı yapılarak vatandaşların dikkatli olması istendi. Su taşkınlarında ölen ya da yaralanan olmazken, köylerde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı