Siirt'te paleosismolojik çalışma başlatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş birliğinde yürütülen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" projesi kapsamında Siirt'te önemli bir çalışma başlatıldı.

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında yer alan Şirvan/İncekaya-Pervari/Köprüçay fayı boyunca paleosismolojik incelemeler yapılıyor. Çalışmalarla, söz konusu fay hattının geçmişte ürettiği depremlere dair verilerin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Araştırma ekibinde Hasan Sözbilir, Ercan Aksoy, Çağlar Özkaymak, Volkan Karabacak, Özkan Cevdet Özdağ ile doktora öğrencisi Büşra Yerli yer alıyor. Ayrıca Siirt İl AFAD Müdürü M. Cahit Akkoyun ve AFAD Jeoloji Yüksek Mühendisi Memduh Aslan da çalışmalara katılıyor.

Yetkililer, elde edilecek bulguların bölgedeki deprem tehlikesinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti. - SİİRT

