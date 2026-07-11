Siirt'te etçil çekirge görüldü

Siirt'te boyutuyla dikkat çeken dev etçil çekirge, vatandaşların ilgisini çekti.

Siirt kent merkezine yakın bir alanda görülen ve iri yapısıyla dikkat çeken çekirgeyi fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntüler kısa sürede ilgi görürken, çekirgenin alışılmış türlere göre daha büyük olması dikkat çekti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı