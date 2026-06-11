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Kaynaşlı'da Sazköy'ün yağmur suyu ve drenaj altyapısı güçlendirildi

Kaynaşlı'da Sazköy'ün yağmur suyu ve drenaj altyapısı güçlendirildi
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy'de, yağmur suyu tahliyesi ve drenaj hattını güçlendirmek amacıyla yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Koruge boru yerleştirme işlemiyle köydeki su tahliyesi ve drenaj sistemlerinin daha verimli çalışması, taşkın risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy'de, yağmur suyu tahliyesi ve drenaj hattını güçlendirmek amacıyla başlatılan altyapı çalışmaları sona erdi.

Bölgedeki altyapı eksikliklerini gidermek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yürütülen faaliyetler kapsamında, Sazköy'de koruge boru yerleştirme işlemi gerçekleştirildi. Tamamlanan bu çalışmayla, köydeki yağmur suyu tahliyesinin ve drenaj sistemlerinin çok daha sağlıklı ve verimli şekilde işlemesi hedefleniyor.

Altyapının güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen bu uygulamanın, aşırı yağışlar sonrası bölgede oluşabilecek su birikintisi ve taşkın risklerini büyük oranda azaltması öngörülüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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