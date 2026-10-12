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Şanlıurfa'da toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi azaldı

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Şanlıurfa'da toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi azaldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün toz taşınımı uyarılarının ardından Şanlıurfa'nın merkez ve ilçelerinde etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması, vatandaşların da dışarı çıkmaması uyarısı yapıldı.

Şanlıurfa'nın merkez ve ilçelerinde etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toz taşınımı ve gök gürültülü sağanak yağış uyarılarının ardından kentte havadaki toz yoğunluğu dikkat çekti. Görüş mesafesinin azalmasına neden olan toz taşınımı nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olması, vatandaşların ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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