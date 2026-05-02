Karaköprü'de kaçak av malzemeleri ele geçirildi, 51 balık kurtarıldı

Karaköprü'de kaçak av malzemeleri ele geçirildi, 51 balık kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, canlı olarak bulunan 51 balık göle bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, canlı olarak bulunan 51 balık göle bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen denetimlerde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık bin 400 metre uzunluğunda misina balık ağı, 3 zıpkın ve 2 metran tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Denetimler sırasında ağlara takılı halde bulunan 51 balık ise canlı olarak kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Akziyaret Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli şekilde yürütülen denetimlerde, sazan, yayın, bizir ve küpeli türlerinden balıkların bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, doğal su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, vatandaşlardan da kaçak avcılık faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
