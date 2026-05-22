Samsun'un iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme:
Samsun Valiliği, Meteoroloji verilerine göre yarın iç kesimlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini, sel, su baskını ve heyelan gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda özellikle iç kesimlerde yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojik verilere göre 23 Mayıs Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç bölgelerinde yerel olarak kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Uyarının özellikle havanın en kritik dilimi olan 12.00 ile 21.00 saatleri arasında geçerli olduğu ve yaklaşık 9 saat boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi.

İç ilçeler risk altında

Yapılan değerlendirmelerde yağıştan en fazla etkilenmesi beklenen bölgeler Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı olarak öne çıktı. Bu ilçelerde ani hava değişimleriyle birlikte yer yer şiddetli yağış geçişleri bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı tahminlere göre yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği, bunun da "kuvvetli yağış" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, özellikle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ulaşımda aksamaların da yaşanabileceği ifade edildi.

Samsun Valiliği'nin ilgili birimleri ile koordineli ekiplerin sahada teyakkuz halinde olacağı, olası olumsuzluklara karşı hazırlıkların artırıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
