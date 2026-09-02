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Salihli'de orman yangını riskine karşı denetimler sürüyor

Salihli'de orman yangını riskine karşı denetimler sürüyor
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Manisa'nın Salihli ilçesinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle artan orman yangını riskine karşı Kaymakam Ali Güldoğan, Gökeyüp ve İğdecik mahallelerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi. Ekiplerin hazırlık durumu ve müdahale planlarını değerlendiren Güldoğan, vatandaşlara anız yakılmaması ve yangın durumunda 112'ye ihbar yapılması uyarısında bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle artan orman yangını riskine karşı denetim ve önleyici çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Gökeyüp ve İğdecik mahallelerinde yangınlara karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ile yangın önleme ve müdahale ekipleriyle bir araya gelen Güldoğan, ekiplerin hazırlık durumu, kullanılan ekipmanlar, devriye faaliyetleri ve müdahale planları hakkında bilgi aldı.

Saha incelemelerinde olabilecek yangınlara müdahalede reaksiyon süreleri ve kurumlar arası koordinasyon da değerlendirildi.

Sıcak hava ve rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çeken Kaymakam Güldoğan, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Güldoğan, anız yakılmaması, açık alanlarda ateş yakılmaması ve herhangi bir yangın görülmesi halinde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini belirtti.

Mahalle sakinleriyle de görüşerek talep ve beklentilerini dinleyen Güldoğan, yangınla mücadelede görev alan ekiplere ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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