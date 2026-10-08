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Sakarya'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 15 metreye düşürdü

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Sakarya'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 15 metreye düşürdü
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Sakarya'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte farlarını yakarak kontrollü seyretti; sis Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan'da etkili oldu ve güneşin açmasıyla dağılmaya başladı.

Sakarya'da etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte dikkatli şekilde ilerledi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 10 derece olarak ölçüldüğü şehirde, sürücüler trafikte farlarını yakarak kontrollü seyretti. Yoğun sis özellikle Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde etkisini gösterdi. Merkezden uzak mahallelerde daha etkili olan sis, güneşin açması ve hava sıcaklığının artmasıyla dağılmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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