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Sakarya'da turuncu kod sonrası sel, D-650'de ulaşımı durdurdu, araçlar mahsur kaldı

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Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısının ardından etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu. D-650 kara yolunda ulaşım durdu, çok sayıda araç mahsur kalırken ekipler mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu kod" uyarısının ardından etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle D-650 kara yolunda ulaşım dururken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için bölgede çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "turuncu kodlu" uyarının ardından Sakarya genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa sürede olumsuzluklara yol açan kuvvetli yağışlar sonucunda D-650 kara yolunda sel meydana geldi. Su birikintileri ve çamur nedeniyle Adapazarı Karasu istikametinde ulaşım tamamen durdu. Selin ardından kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, araçlarında mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmek için çalışma başlattı. Güvenlik güçleri kara yolunda önlem alarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirirken, ekiplerin yoldaki suyu tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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