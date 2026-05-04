Sakarya'da şiddetli yağış yol çöktürdü: Doğal gaz borusu açığa çıktı

Sakarya genelinde iki gündür etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Karapürçek ilçesinde nehir kenarındaki yolda çökme meydana geldi. Göçük sonucu doğal gaz borusunun açığa çıkması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, gaz akışını keserek güvenlik önlemi aldı.

Kent genelinde iki gündür süren kuvvetli yağış, Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nden geçen Adapazarı-Karapürçek yolu üzerinde bulunan Mesudiye Köprüsü'nün bitişiğindeki yolun çökmesine sebep oldu. Nehir üzerinden geçen yol güzergahında meydana gelen çökme nedeniyle, toprağın altında bulunan doğal gaz borusu gün yüzüne çıktı. Borunun; nehrin sert akıntısına doğrudan maruz kalması, muhtemel bir patlama veya sızıntı ihtimaline karşı mahallede panik oluşmasına neden oldu.

"Doğal gaz borusunun patlama ihtimali üzerine vanaları kapattılar"

Durumun yetkilere bildirildiği ve gerekli önlemlerin alındığını bildiren Mesudiye Mahallesi Muhtarı İdris Gümüş, "Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlardan dolayı bugün sabah saatlerinde yol çökmesi yaşandı. Yıkılan yer, yeni köprü yapılmadan önce kullanılan yan yoldu. Bu sabah saatlerinden itibaren ekipler tedbirlerini aldı. Bu bölgede kimsenin durmasını istemiyorlar, doğal gaz borusunun patlama ihtimali üzerine vanaları kapattılar. Şuan bizim burada durmamız bile tehlikeli" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

