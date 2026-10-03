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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası'nda kar yağışı sezonu kapattı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası'nda kar yağışı sezonu kapattı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, yaylayı beyaz örtüyle kapladı. Kar nedeniyle yaylada göç sezonu sona ererken işletmeci Muhammet Kesici faaliyetlerine ara verdiklerini ve sezonu kapattıklarını belirtti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'nda etkili olan kar yağışı kış mevsiminin yaklaştığını iyiden iyiye hissettirdi.

Doğası ve manzarasıyla yaz ve sonbahar aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte yaylada göç sezonunun sonuna gelindi. Yaylada işletmecilik yapan Muhammet Kesici, etkili olan kar yağışı nedeniyle faaliyetlerine ara verdiklerini belirterek, "Kar yağışı etkili oldu. Sezonu kapatıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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