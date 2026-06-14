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Kırsalda düşerek bacağını kıran şahıs 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kırsalda düşerek bacağını kıran şahıs 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde arazide düşerek bacağını kıran 57 yaşındaki A.A., UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde arazide düşerek bacağını kıran şahıs, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Pülümür ilçesi Karagöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki A.A.'nın düşme sonucu bacağında kırık oluştuğu ve bulunduğu bölgede mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik arama ve kurtarma çalışmasının ardından yaralı şahsa ulaşıldı. UMKE ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tıbbi müdahale yapılan A.A., bulunduğu noktadan güvenli şekilde alınarak bölgede hazır bekleyen ambulans ekiplerine teslim edildi.

Ambulansta hayati kontrolleri gerçekleştirilen yaralı vatandaş, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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