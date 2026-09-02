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Patnos Barajı'nda Gün Batımı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Patnos Barajı'nda Gün Batımı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
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Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Barajı'nda gün batımıyla gökyüzü turuncu, kızıl ve sarı tonlara büründü; bu renklerin suya yansıması kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu görsel şölen, akşam saatlerinde baraj çevresinde eşsiz bir atmosfer oluşturdu.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Barajı'nda gün batımıyla birlikte gökyüzünü kaplayan turuncu, kızıl ve sarı tonlar, suya yansıyarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Barajı, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarayla adeta görsel şölen sundu. Akşam saatlerinde güneşin batmasıyla birlikte gökyüzü turuncu, kızıl ve sarı tonlara bürünürken, barajın su yüzeyine yansıyan gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Günün yorgunluğunun geride bırakıldığı saatlerde baraj çevresinde oluşan manzara, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin de ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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