Otomobilin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, motor ustası tarafından çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Erol Özduran isimli vatandaşın park halindeki aracına yavru kedi girdi. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmayı başaramayan vatandaş, aracını motor ustasına götürdü. Motor ustasının dikkatli çalışması sonucu yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.
Yavru kedi, kontrol edilmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı. - KARABÜK
