Haberler

Sinop'ta Nesli Tehlikedeki Vaşak Görüntülendi

Sinop'ta Nesli Tehlikedeki Vaşak Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve "ormanı hayaleti" olarak bilinen vaşak objektiflere takıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve "ormanı hayaleti" olarak bilinen vaşak objektiflere takıldı.

Erfelek ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda dolaşan vatandaşlar, ağaçlık ve çalılıkların arasında bir vaşak fark etti. Yol kenarındaki yeşillik alanda hareket eden yaban hayvanı dikkatleri üzerine çekti. Dikkatli bakıldığında hayvanın nesli koruma altında olan bir vaşak olduğu anlaşıldı.

Bir süre çevreyi gözlemleyen vaşak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vaşağın çalılıkların arasında durarak etrafı izlediği, daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan Selin'den haber var
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor
Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Barcelona Türkleri seçti, Rumlar UEFA'ya koştu!

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı

Son hali hayranlarını üzdü
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi