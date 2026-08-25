Sinop'ta Nesli Tehlikedeki Vaşak Görüntülendi

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve "ormanı hayaleti" olarak bilinen vaşak objektiflere takıldı.

Erfelek ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda dolaşan vatandaşlar, ağaçlık ve çalılıkların arasında bir vaşak fark etti. Yol kenarındaki yeşillik alanda hareket eden yaban hayvanı dikkatleri üzerine çekti. Dikkatli bakıldığında hayvanın nesli koruma altında olan bir vaşak olduğu anlaşıldı.

Bir süre çevreyi gözlemleyen vaşak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vaşağın çalılıkların arasında durarak etrafı izlediği, daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı