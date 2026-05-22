Haberler

Otobüs perondan çıktı, saniyeler sonra toprak kayması oldu, görevli ise son anda kaçtı

Otobüs perondan çıktı, saniyeler sonra toprak kayması oldu, görevli ise son anda kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle otogarın arkasındaki yamaçta toprak kayması yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir görevlinin son anda kaçarak faciadan kurtulduğu anlar yer aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs firması yöneticisi Aydın İstek, şoförün otobüsü geri çekmesiyle büyük bir facianın önlendiğini belirtti.

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle, Aybastı ilçesindeki otogarda, yerden malzemeler alan görevli toprak kaymasını fark edip son anda kaçtı.

İlde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda heyelanlar oldu, yollar ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışların ardından Aybastı ilçesinde şehirlerarası otogarın arkasında bulunan yamaçta da toprak kayması yaşandı. Heyelan, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otobüs firmasının yöneticisi Aydın İstek, "Bölgemizde 3-4 gündür etkili olan yağışlardan dolayı toprağın sulanması ile toprak kayması oldu. Bugün de İstanbul'dan gelen otobüsümüzü perona çekmiştik, o esnada şoförümüzün otobüsü geri alması ile saniyeler sonra burada göçük oluştu ve büyük bir facianın önüne geçildi" dedi.

Öte yandan, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, perondan çıkan otobüsün geri manevra yaptığı, bu esnada otobüsün çıktığı alanda yerden malzemeler alan görevlinin toprak kaymasını fark edip son anda kaçtığı ve saniyelerle kurtulduğu anlar yer alıyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

Verdiği karar koca ülkeyi salladı! Ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı

Bu hamle seçim kazandırır! İşte dev projenin detayları
Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu

Real Madrid taraftarına veda etti: Gelecek sezon yokum

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat