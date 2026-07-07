Oltu'da sağanak yağış sele neden oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu.

Oltu-Olur kara yolunda, Pernek (İriağaç) Mahallesi yol ayrımını geçtikten sonra sel sularının yola taşması nedeniyle ulaşım bir süreliğine durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolda biriken taş, çamur ve sel malzemesini temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Yapılan çalışmaların ardından Oltu-Olur kara yolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açılırken, yetkililer bölgede etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı