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Öğrenciler Mamahatun Türbesi ve Kervansarayı'nı yerinde inceledi

Öğrenciler Mamahatun Türbesi ve Kervansarayı'nı yerinde inceledi
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Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri, 'Okul Dışı Öğrenme Ortamları' kapsamında Tercan'daki tarihi Mamahatun Türbesi ve Kervansarayı'nı ziyaret ederek Saltuklular dönemine ait yapıları yerinde inceledi.

Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri, "Okul Dışı Öğrenme Ortamları" kapsamında Tercan ilçesinde bulunan tarihi Mamahatun Türbesi ve Kervansarayı'nı ziyaret etti.

Saltuklular dönemine ait tarihi yapıları yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, gezi boyunca yoğun ilgi gösterdi. Tarihi mekanlar, öğrenciler için adeta açık hava sınıfına dönüştü.

Demirkent TOKİ Ortaokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, okul dışı eğitim etkinliklerinin öğrencilerin öğrenme süreçlerine önemli katkı sunduğunu belirterek, tarih bilinci ve kültürel mirasa sahip çıkma vurgusu yaptı.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Karataş ise öğrencilere Mamahatun Türbesi ve Kervansarayı'nın tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirerek geziyi tamamladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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