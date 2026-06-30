Haberler

Bolu'da bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin 197 lira

Bolu'da bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin 197 lira
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda açan nilüfer çiçeklerini koparanlara 699 bin 197 TL idari para cezası uygulanıyor.

Bolu'nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda açarak suları renklendiren nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 699 bin 197 TL olarak belirlendi.

Bolu'nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda, havaların ısınmasıyla birlikte göl yüzeyinde nilüfer çiçekleri açtı. Göl yüzeyini süsleyen rengarenk nilüfer çiçekleri adeta kartpostallık görüntüler oluştururken, bu eşsiz güzelliği koparmanın cezası ise dudak uçuklattı. Koruma altındaki o çiçekleri koparanlara tam 699 bin 197 TL idari para cezası kesiliyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm
Kadın futbolcu evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümde hedefte eski koç var

Kadın futbolcu evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümde hedefte eski koç var
Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu

Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu
Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Rubio ile Wadephul görüştü

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik görüşme
Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin

İstanbul'da infial yaratan görüntü