İzmit Körfezi'nde ağlara takılan mersin balığı yeniden denize salındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağa takılan nesli tehdit altındaki mersin balığı, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, amatör balıkçı Serdar Bayar ve arkadaşları, balık avlamak amacıyla tekneyle İzmit Körfezi açıklarında denize açıldı. Bir süre denizde bekleyen balıkçılar, daha sonra suya bıraktıkları ağları toplamaya başladı. Bayar, tekneye çektiği ağlarda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen ve avlanması yasak olan mersin balığı bulunduğunu fark etti.

Duruma duyarsız kalmayan Bayar, balığı ağlardan kurtardıktan sonra yeniden denize bıraktı. Mersin balığının güvenli şekilde doğal ortamına salındığı o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı