Nemrut Krater Gölü yolunda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yolunda mahsur kalan öğrenci grubu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nemrut Krater Gölü'ne gitmek isteyen öğrencilerin bulunduğu grup, yol üzerinde çeşitli nedenlerle mahsur kaldı. İhbarın ardından harekete geçen Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ve personelleriyle olay yerine intikal etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda öğrenciler güvenli bir şekilde bulundukları bölgeden tahliye edildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin 7 gün 24 saat sahada görev yaptığı vurgulandı. Açıklamada, benzer durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden yetkililere bilgi vermeleri gerektiği ifade edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı