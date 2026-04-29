Munzur Dağları'nda anne ayı ve yavruları kamerada

Erzincan'da Munzur Dağları'nda kış uykusundan uyanan anne ayı ve iki yavrusu, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Bölgede yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş, doğada anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Bahar dönemine uyum sağlamaya çalışan ayıların bir süre yiyecek aradığı gözlendi.

Vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedilen görüntülerde, anne ayı ve yavrularının bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı