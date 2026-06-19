Muğla yaz yağmuruna teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Muğla'da beklenen sağanak etkili oldu. Menteşe başta olmak üzere kent merkezi ve çevresinde saat 14.50 sıralarında aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta dereye döndü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın etkisini artırdığı anlarda araç sürücülerinin silecekleri yetersiz kalırken, trafikte zaman zaman yavaşlamalar meydana geldi.

Yaklaşık yarım saat boyunca etkisini yoğun şekilde sürdüren yağışın ardından sağanak normal seviyede devam etti. Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklığında da ani düşüş yaşandı. Öğle saatlerinde 32 dereceye kadar yükselen sıcaklık, yağışın ardından 16 dereceye kadar geriledi.

Yetkililer, ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtirken, vatandaşlara da olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı