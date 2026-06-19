Haberler

Muğla yaz yağmuruna teslim oldu

Muğla yaz yağmuruna teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji uyarısının ardından Muğla'da etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, trafikte aksamalara neden oldu. Sıcaklık 32 dereceden 16 dereceye düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Muğla'da beklenen sağanak etkili oldu. Menteşe başta olmak üzere kent merkezi ve çevresinde saat 14.50 sıralarında aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta dereye döndü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın etkisini artırdığı anlarda araç sürücülerinin silecekleri yetersiz kalırken, trafikte zaman zaman yavaşlamalar meydana geldi.

Yaklaşık yarım saat boyunca etkisini yoğun şekilde sürdüren yağışın ardından sağanak normal seviyede devam etti. Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklığında da ani düşüş yaşandı. Öğle saatlerinde 32 dereceye kadar yükselen sıcaklık, yağışın ardından 16 dereceye kadar geriledi.

Yetkililer, ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtirken, vatandaşlara da olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümün de hayırlısı! 19 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi

Ölümün de hayırlısı! 19 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti

Tanju Özcan, CHP’den istifa etti! Yeni parti sinyali verdi
CHP'nin kalesi İzmir'de tansiyon çok yüksek! İki grup birbirine girdi

CHP'nin kalesi İzmir'de tansiyon çok yüksek! İki grup birbirine girdi
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge