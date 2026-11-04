Meteorolojiye göre Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye'de yağışın şiddetli olması bekleniyor

Meteorolojiye göre Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye'de yağışın şiddetli olması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojiye göre yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hatay'ın kuzeyi ile Osmaniye merkez ve güneyinde yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olması, Marmara'da rüzgarın 50-70 km/saatle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yurdun genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana'nın doğusu, Gaziantep'in batısında kuvvetli, Hatay'ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklıkların batı bölgelerimizden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17