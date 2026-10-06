Meteorolojinin sarı kod uyarısıyla Hatay Arsuz'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü

Meteorolojinin sarı kod uyarısıyla Hatay Arsuz'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan kuvvetli ve kısa süreli dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Dolu eriyince yollar göle döndü; Meteorolojinin sarı kodlu uyarısı sonrası yağışlı havanın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.
Hatay'ın kıyı ilçesi olan Arsuz'da etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.
Meteorolojinin sarı kodlu yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Arsuz ilçesinde etkili olan kuvvetli ve kısa süreli dolu yağışıysa çevreyi beyaza bürüdü. Yağış sonrası oluşan dolu kitlesi adeta kar yağışını andırdı. Dolunun erimesiyle birlikteyse yollar göle döndü. Yağışlı havanın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı