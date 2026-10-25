Meteoroloji Muğla'da sağanak uyarısı yaptı, 51-100 kg/m2 yağış bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.10.2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli yağışların Salı ve Çarşamba günleri de aralıklı ve yerel olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı